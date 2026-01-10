REKABETİN BAŞLANGICI VE GENEL TABLO İki takım arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak bilinen sahada oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başladı. Geride kalan 404 maçta galibiyet sayılarında ve atılan gollerde Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler 149 galibiyet alırken, sarı-kırmızılılar 130 kez kazandı; 125 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 544 gole ulaşırken, Galatasaray 505 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 5. KARŞILAŞMA Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da 5. kez rakip olacak. İki ekip ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşılaştı ve Galatasaray 3-2 kazanarak kupaya uzandı. 2013'te Kayseri'de oynanan finali Galatasaray 1-0 kazanırken, 2014'te Manisa'daki finalde normal süre golsüz tamamlandı ve penaltılarla kazanan Fenerbahçe oldu. Son Süper Kupa randevusu ise 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynandı; Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray maçı 3-0 hükmen kazandı.

SON 10 RESMİ MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 resmi maçta Galatasaray'ın belirgin üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5 galibiyet (biri hükmen) elde ederken, Fenerbahçe 2 kez kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 15 gol atarken, Fenerbahçe 6 golle karşılık verdi.

FİNALLERİN TAKIMI: GALATASARAY Galatasaray, ulusal ve uluslararası finallerdeki başarı yüzdesiyle öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 60 finalin 43'ünü kazanarak yaklaşık yüzde 72'lik bir başarı oranı yakaladı. UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri, kulübün Avrupa'daki en önemli başarıları arasında yer alıyor.