Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Turkuvaz Medya'nın milyonlara ulaştırdığı ve ATV'nin yayınladığı Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor. Türkiye'nin en büyük takımları arasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kupayı müzesine götürmek. Zorlu randevu öncesi iki teknik direktör Okan Buruk ve Domenico Tedesco kararını verdi ve derbinin ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Günay, Sánchez, Sallai, Icardi, Sané, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Duran
GALATASARAY – FENERBAHÇE REKABETİNDE 405. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde oynayacakları derbiyle tarihte 405. kez karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, aynı zamanda organizasyon tarihindeki 19. Süper Kupa sahibini belirleyecek.
REKABETİN BAŞLANGICI VE GENEL TABLO
İki takım arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak bilinen sahada oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başladı. Geride kalan 404 maçta galibiyet sayılarında ve atılan gollerde Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler 149 galibiyet alırken, sarı-kırmızılılar 130 kez kazandı; 125 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 544 gole ulaşırken, Galatasaray 505 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 5. KARŞILAŞMA
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'da 5. kez rakip olacak. İki ekip ilk olarak 12 Ağustos 2012'de Erzurum'da karşılaştı ve Galatasaray 3-2 kazanarak kupaya uzandı. 2013'te Kayseri'de oynanan finali Galatasaray 1-0 kazanırken, 2014'te Manisa'daki finalde normal süre golsüz tamamlandı ve penaltılarla kazanan Fenerbahçe oldu. Son Süper Kupa randevusu ise 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynandı; Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray maçı 3-0 hükmen kazandı.
SON 10 RESMİ MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 resmi maçta Galatasaray'ın belirgin üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5 galibiyet (biri hükmen) elde ederken, Fenerbahçe 2 kez kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 15 gol atarken, Fenerbahçe 6 golle karşılık verdi.
FİNALLERİN TAKIMI: GALATASARAY
Galatasaray, ulusal ve uluslararası finallerdeki başarı yüzdesiyle öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 60 finalin 43'ünü kazanarak yaklaşık yüzde 72'lik bir başarı oranı yakaladı. UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri, kulübün Avrupa'daki en önemli başarıları arasında yer alıyor.
İLK GOLÜN BELİRLEYİCİ ETKİSİ
Son yıllardaki Galatasaray–Fenerbahçe derbilerinde ilk golü atan takımın kolay kolay kaybetmediği görülüyor. Son 32 yılı kapsayan lig, kupa ve Süper Kupa maçlarında ilk golü atan taraf yalnızca 6 kez mağlup oldu. Bu istatistik, finalde ilk golün önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
PENALTILAR VE KUPA MAÇLARI
İki takım arasında son 32 yılda oynanan kupa maçlarında 3 kez kazanan penaltılarla belirlendi. Bu karşılaşmaların ikisini Fenerbahçe, birini Galatasaray penaltılarla kazandı. Süper Kupa ve Türkiye Kupası finalleri, rekabetin en dramatik anlarına sahne oldu.
SKOR YÜKÜ YABANCI OYUNCULARDA
Son 11 sezonda oynanan derbilerde atılan gollerin büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti. Bu süreçte Galatasaray 25, Fenerbahçe 18 gol bulurken, toplam 43 golün 36'sı yabancı oyunculardan geldi. Türk futbolcuların gol katkısı sınırlı kaldı.
BAŞKANLAR CEPHESİNDE DERBİ HEYECANI
Bu final, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için 16. Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için ise 2. Galatasaray derbisi olacak. Özbek döneminde Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 15 derbide 6 galibiyet elde etti. Saran ise futboldaki ilk kupasını kazanma hedefiyle sahaya çıkıyor.
FİNAL YOLCULUĞU
Yeni formatıyla ilk kez 4 takımla oynanan Süper Kupa'da Galatasaray, yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0 yenerek final biletini aldı. İki ezeli rakip, şimdi sezonun ilk kupası için karşı karşıya gelecek.
SÜPER KUPA TARİHİ VE GENEL BAKIŞ
Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 7 kez kupayı müzesine götürürken, Fenerbahçe 3 kez şampiyonluk yaşadı. Organizasyonun ilk maçları Almanya'da oynanırken, sonraki yıllarda Türkiye ve Katar gibi farklı ülkelerde finaller düzenlendi.
TARİHİ BİR FİNAL DAHA
Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak Süper Kupa finaliyle hem rekabet tarihine yeni bir sayfa ekleyecek hem de Türk futbolunun en büyük derbilerinden birinde bir kupa daha sahibini bulacak. Bu mücadele, yalnızca bir final değil, 100 yılı aşkın rekabetin yeni bir zirve noktası olacak.