Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Monaco maçı hangi kanalda?

Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak.

DAHA ÖNCE 6 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Galatasaray ile Monaco daha önce 6 kez karşılaştı; 2 kez Aslan, 3 kez Fransızlar güldü. İki takım en son 25 Ekim 2000'de yine Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı, Monaco'daki maçı ev sahibi 4-2 kazandı.