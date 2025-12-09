PODCAST CANLI YAYIN

Monaco Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Monaco maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasına girme hedefiyle kritik bir sınava çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, bugün deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılı cephede bazı önemli eksikler bulunsa da Okan Buruk ve ekibi tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Peki Monaco -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, bu akşam merakla beklenen karşılaşmalarından birine çıkıyor. Form durumunu test etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun iddialı takımlarından Monaco ile karşı karşıya gelecek. İşte dev maça dair tüm detaylar…

MONACO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak.

GALATASARAY MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ MAKKELİE

Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak.

Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Coulibaly, Camara, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

DAHA ÖNCE 6 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Galatasaray ile Monaco daha önce 6 kez karşılaştı; 2 kez Aslan, 3 kez Fransızlar güldü. İki takım en son 25 Ekim 2000'de yine Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı, Monaco'daki maçı ev sahibi 4-2 kazandı.

