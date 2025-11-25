Galatasaray'ın 33 maçlık serisi sona erdi

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde aldığı bu sonuçla uzun süredir devam eden istikrarını kaybetti ve iç sahadaki 33 resmi maçlık yenilmezlik serisi resmen sona erdi.

Galatasaray iç sahadaki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar o karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla ayrılmış, ardından RAMS Park'ta çıktığı tüm resmi maçlarda yenilgi yüzü görmemişti. Bu süreçte hem Süper Lig'de hem Avrupa arenasında hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar, sarı kırmızılıların iç sahada güçlü bir kimlik oluşturmasını sağlamıştı. Taraftar desteği, oyun temposu ve sonuçların istikrarı, Aslantepe'yi rakipler için zorlu bir deplasman haline getirmişti.

33 RESMİ MAÇTA YENİLGİ YOKTU

Young Boys karşılaşmasının ardından başlayan periyotta Galatasaray toplam 33 resmi maça çıktı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 24 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek hem lig yarışında hem de Avrupa kupalarında önemli bir ivme yakaladı. Ancak Union SG karşısıdna alınan 1-0'lık yenilgi, seriyi sona erdirdi.

