Arda Ünyay 9 dakikada kızardı! Okan Buruk'tan saha kenarında destek

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşılaşmasına sonradan dahil oldu ancak gördüğü kırmızı kartla maçı tamamlayamadı.

Giriş Tarihi:
53. dakikada Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası oyuna giren Arda Ünyay, 80 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Genç oyuncunun oyundan atılması, mücadelede Galatasaray'ı son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Arda Ünyay (AA)Arda Ünyay (AA)

OKAN BURUK'TAN DESTEK

Teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart sonrası Arda'ya moral verdi. Buruk'un soyunma odasına giderken genç futbolcuyu alkışlaması dikkat çekti ve destek mesajı olarak yorumlandı.

