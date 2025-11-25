Arda Ünyay 9 dakikada kızardı! Okan Buruk'tan saha kenarında destek
Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşılaşmasına sonradan dahil oldu ancak gördüğü kırmızı kartla maçı tamamlayamadı.
53. dakikada Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası oyuna giren Arda Ünyay, 80 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Genç oyuncunun oyundan atılması, mücadelede Galatasaray'ı son dakikalarda 10 kişi bıraktı.
OKAN BURUK'TAN DESTEK
Teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart sonrası Arda'ya moral verdi. Buruk'un soyunma odasına giderken genç futbolcuyu alkışlaması dikkat çekti ve destek mesajı olarak yorumlandı.