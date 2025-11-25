Okan Buruk'tan özeleştiri! "Kendi hatalarımıza bakmalıyız"
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. Devler Ligi’nde üç maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Basın toplantısında hakem kararlarına odaklanmak yerine takımın eksiklerini vurgulayan Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Her şeyi hakeme bağlamamak gerekiyor. Eksiklerimiz vardı ama bunu tamamen buna da bağlamamak gerekiyor. Hamle şansımız çok yoktu, Jakobs da sakatlandı. Ancak kendi yanlışlarımıza da bakmalıyız."
"İKİNCİ SARI KART VERİLMELİYDİ AMA…"
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönetimine de değinen Buruk, eleştirisini sürdürerek; "İspanya'da zaten hakemlerle ilgili problem var. Bugün verilmeyen ikinci sarı kart var. Tavırları da gördük. Ancak dediğim gibi sadece bunlara bakmamak gerekiyor. Daha iyi üretmeliydik." dedi.