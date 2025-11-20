PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Romanya maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi tamamlandı ve Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi Romanya oldu. Kritik mücadele öncesi maç tarihi ve yeri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte milli maça ilişkin detaylar.

Türkiye - Romanya maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi sonuçlandı ve A Milli Futbol Takımımızın yarı finaldeki rakibi Romanya olarak belirlendi. Bugün Zürih'te gerçekleştirilen kura çekimi futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı ve Milliler'in final yolundaki ilk adımını netleştirdi.

TÜRKİYE - ROMANYA PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.

Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları, 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Buna göre Türkiye - Romanya mücadelesi 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Milliler, yarı finali geçmeleri durumunda finalde Slovakya ile Kosova arasında kazanan tarafla karşılaşacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Romanya maçı Türkiye'de oynanacak, ancak TFF tarafından henüz maçın şehir ve stadyum bilgisi açıklanmadı. Resmi duyuru yapıldığında haberimizde detaylarıyla yer alacaktır.

Vincenzo Montelladan play-off yorumu! Onlar beni iyi tanıyorVincenzo Montelladan play-off yorumu! Onlar beni iyi tanıyor
Vincenzo Montella'dan play-off yorumu! "Onlar beni iyi tanıyor"

