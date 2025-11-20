Türkiye - Romanya maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi tamamlandı ve Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi Romanya oldu. Kritik mücadele öncesi maç tarihi ve yeri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte milli maça ilişkin detaylar.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi sonuçlandı ve A Milli Futbol Takımımızın yarı finaldeki rakibi Romanya olarak belirlendi. Bugün Zürih'te gerçekleştirilen kura çekimi futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı ve Milliler'in final yolundaki ilk adımını netleştirdi.
TÜRKİYE - ROMANYA PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.
Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları, 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Buna göre Türkiye - Romanya mücadelesi 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Milliler, yarı finali geçmeleri durumunda finalde Slovakya ile Kosova arasında kazanan tarafla karşılaşacak.
TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye - Romanya maçı Türkiye'de oynanacak, ancak TFF tarafından henüz maçın şehir ve stadyum bilgisi açıklanmadı. Resmi duyuru yapıldığında haberimizde detaylarıyla yer alacaktır.