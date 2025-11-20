PODCAST CANLI YAYIN

Formula 1 Dünya Şampiyonası | Las Vegas GP ne zaman, hangi kanalda?

Formula 1 heyecanı Las Vegas’ta devam ediyor! 2025 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix’si, hız tutkunlarını Nevada’nın ünlü cadde pistinde buluşturacak. Peki Las Vegas GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Las Vegas GP’nin güncel takvimi ve detaylar.

Formula 1 heyecanı Las Vegas'ta hız kesmeden sürüyor. 2025 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si, hız tutkunlarını Nevada'nın ünlü cadde pistinde bir araya getirecek.

LAS VEGAS GP NE ZA MAN ?

2025 Formula 1 sezonunun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'si 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış Las Vegas Grand Prix'si, Nevada'nın ünlü 6,2 kilometrelik cadde pistinde koşulacak. Yarış beIN Sports 4'ten aktarılacak.

FORMULA 1 LAS VEGAS GP PROGRAMI NASIL ?

21 Kasım Cuma

1. Antrenman: 03.30 - F1 TV / beIN Sports 4

2. Antrenman: 07.00 - F1 TV / beIN Sports 4

22 Kasım Cumartesi

3. Antrenman: 03.30 - F1 TV / beIN Sports 4

Sıralama Turları: 07.00 - F1 TV / beIN Sports 4

23 Kasım Pazar

Yarış: 07.00 - F1 TV / beIN Sports 4

