Beşiktaş'a Rafinha sürprizi!

Beşiktaş, ara transferde orta sahasını güçlendirmek için menajerler tarafından önerilen tecrübeli Brezilyalı 10 numara Rafinha’yı değerlendiriyor.

Giriş Tarihi:
Kış transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, kariyerinde Barcelona ve PSG gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giymiş 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Rafinha'yı siyah-beyazlı yönetimin değerlendirmesine sundu.

En son Katar ekibi Al Arabi'de oynayan tecrübeli yıldızın boşa çıkmış olması, transfer fikrini teknik ekip için daha cazip hale getiriyor.



TECRÜBE VE YARATICILIK ÖNE ÇIKIYOR

Rafinha, oyunu yönlendirme becerisi, pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkinliği ile tanınıyor. Siyah-beyazlılar, ceza sahası çevresinde daha üretken bir oyun yaratma hedefiyle bu tecrübeli ismi dikkatle inceliyor.

Menajerlerin sunduğu dosya, teknik direktör Sergen Yalçın'a iletildi. Deneyimli çalıştırıcının raporu, olası transfer sürecinde belirleyici olacak. Beşiktaş, oyuncunun yaşı, son dönemdeki form durumu ve fiziksel yeterliliğini göz önünde bulundurarak kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

