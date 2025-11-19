Beşiktaş'a Rafinha sürprizi!





TECRÜBE VE YARATICILIK ÖNE ÇIKIYOR



Rafinha, oyunu yönlendirme becerisi, pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkinliği ile tanınıyor. Siyah-beyazlılar, ceza sahası çevresinde daha üretken bir oyun yaratma hedefiyle bu tecrübeli ismi dikkatle inceliyor.



Menajerlerin sunduğu dosya, teknik direktör Sergen Yalçın'a iletildi. Deneyimli çalıştırıcının raporu, olası transfer sürecinde belirleyici olacak. Beşiktaş, oyuncunun yaşı, son dönemdeki form durumu ve fiziksel yeterliliğini göz önünde bulundurarak kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

