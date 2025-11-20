Fenerbahçe'nin transferine taş koydular! Kulübünden flaş karar

Bu doğrultuda performansı beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri için gelecek tekliflerin değerlendirileceği, kadro dışı kalan Cenk Tosun'un da ocakta ayrılabileceği belirtiliyor. Sezon başında kiralanan Jhon Durán'ın sözleşmesinin ise sezon sonunda bitecek olması, forvet transferini zorunlu hâle getirdi.

Alexander Sörloth (REUTERS) KANARYA'NIN LİSTESİNDE İLK SIRADA: ALEXANDER SÖRLOTH Geçmiş transfer dönemlerinde de adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, yönetimin devre arası planlarında yine öncelikli adaylardan biri hâline gelmişti. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilmişti.