Fenerbahçe'nin transferine taş koydular! Kulübünden flaş karar
Kış transfer dönemine yaklaşılırken Fenerbahçe’de çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışını güçlendirmek için hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda performansı beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri için gelecek tekliflerin değerlendirileceği, kadro dışı kalan Cenk Tosun'un da ocakta ayrılabileceği belirtiliyor. Sezon başında kiralanan Jhon Durán'ın sözleşmesinin ise sezon sonunda bitecek olması, forvet transferini zorunlu hâle getirdi.
KANARYA'NIN LİSTESİNDE İLK SIRADA: ALEXANDER SÖRLOTH
Geçmiş transfer dönemlerinde de adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, yönetimin devre arası planlarında yine öncelikli adaylardan biri hâline gelmişti. Sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edilmişti.
İSPANYA'DAN TRANSFERİ ETKİLEYECEK KARAR
İspanyol basınından gelen son bilgilere göre Fenerbahçe'nin planlarını bozacak bir gelişme yaşandı. La Liga kaynaklı haberlere göre Atletico Madrid, Sörloth'un geleceğine ilişkin kararını verdi.
ATLETICO MADRID AYRILIĞA İZİN VERMEYECEK
Haberde, Fenerbahçe ve Newcastle United'ın 29 yaşındaki santrfora ilgi gösterdiği ifade edilirken, Atletico Madrid yönetiminin oyuncuyu takımda tutma kararı aldığı belirtildi. Kulübün, deneyimli golcünün ocak ayında ayrılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.
FENERBAHÇE ALTERNATİF ARAYIŞINA YÖNELEBİLİR
Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin, ocak ayı için ısrarcı olacağı ve olumsuz yanıt alması halinde forvet transferindeki alternatif planlara yönelmesi bekleniyor. Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda yeni adaylarla temaslarını sürdüreceği öğrenildi.