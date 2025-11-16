PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler için rekor teklif hazırlığı! Dev kulüp devreye girdi

Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler için Avrupa devlerinden biri daha harekete geçti. İspanyol ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester City, genç yetenek için rekor seviyede bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi:
Arda Güler için rekor teklif hazırlığı! Dev kulüp devreye girdi

Fichajes'in haberine göre, Manchester City yönetimi Arda Güler'i kadrosuna katmak adına yaklaşık 100 milyon euro ödemeye hazır. Haberde teknik direktör Pep Guardiola'nın Arda'ya özel bir hayranlık duyduğu, genç yıldızın oyun zekâsı ve teknik kapasitesinin City sistemine mükemmel uyacağını düşündüğü vurgulandı.

Guardiola'nın uzun vadeli planlarında Arda'ya önemli bir rol biçtiği, hatta bu transferin City adına "stratejik hedef" olarak görüldüğü aktarıldı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

REAL MADRİD KESİN KARARLI: SATMAK YOK

İspanyol devinde ise tablo tamamen farklı. Real Madrid cephesi, Manchester City'den gelecek astronomik teklife rağmen Arda Güler'i satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun proje içinde Arda'ya kilit bir rol verdiği, kulüp yönetiminin de genç yıldızın geleceğini "uzun vadeli yatırım" olarak gördüğü belirtiliyor. Madrid yönetimi, Arda'nın potansiyelini çok yüksek buluyor ve kısa vadeli kazanç için bu projeden vazgeçmeye sıcak bakmıyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

ARDA GÜLER'İN YÜKSELEN DEĞERİ

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Real Madrid'de büyük bir gelecek vaat eden Arda Güler, performansı ve potansiyeliyle Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Peş peşe gelen transfer iddiaları da genç futbolcunun yükselen değerini bir kez daha kanıtlıyor.

Kenan Yıldız için 100 milyon euroluk plan!Kenan Yıldız için 100 milyon euroluk plan!
Kenan Yıldız için 100 milyon euro'luk plan!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU