Arda Güler için rekor teklif hazırlığı! Dev kulüp devreye girdi

Fichajes'in haberine göre, Manchester City yönetimi Arda Güler'i kadrosuna katmak adına yaklaşık 100 milyon euro ödemeye hazır. Haberde teknik direktör Pep Guardiola'nın Arda'ya özel bir hayranlık duyduğu, genç yıldızın oyun zekâsı ve teknik kapasitesinin City sistemine mükemmel uyacağını düşündüğü vurgulandı. Guardiola'nın uzun vadeli planlarında Arda'ya önemli bir rol biçtiği, hatta bu transferin City adına "stratejik hedef" olarak görüldüğü aktarıldı.

Arda Güler (AA) REAL MADRİD KESİN KARARLI: SATMAK YOK İspanyol devinde ise tablo tamamen farklı. Real Madrid cephesi, Manchester City'den gelecek astronomik teklife rağmen Arda Güler'i satmayı kesinlikle düşünmüyor. Teknik direktör Xabi Alonso'nun proje içinde Arda'ya kilit bir rol verdiği, kulüp yönetiminin de genç yıldızın geleceğini "uzun vadeli yatırım" olarak gördüğü belirtiliyor. Madrid yönetimi, Arda'nın potansiyelini çok yüksek buluyor ve kısa vadeli kazanç için bu projeden vazgeçmeye sıcak bakmıyor.