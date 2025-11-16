Milli takımda 3 futbolcu idmana çıkmadı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve taktik organizasyonların ön planda olduğu antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Bulgaristan maçında ilk 11'de oynayan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Türkiye İspanya ile karşılaşacak (DHA) ÜÇ OYUNCU ANTRENMANA ÇIKAMADI Bulgaristan karşılaşmasında sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan'ın yanı sıra, ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı. Üç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili medikal kontrollerin sürdüğü bildirildi. Teknik heyetin oyuncuların son durumuna göre İspanya maçı planlamasını şekillendireceği ifade edildi.