PODCAST CANLI YAYIN

Milli takımda 3 futbolcu idmana çıkmadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 18 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı İspanya karşılaşmasının hazırlıklarına İstanbul’da başladı. TFF, yaptığı resmi açıklamada Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu’nun ağrıları nedeniyle antrenmana katılmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Milli takımda 3 futbolcu idmana çıkmadı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve taktik organizasyonların ön planda olduğu antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Bulgaristan maçında ilk 11'de oynayan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Türkiye İspanya ile karşılaşacak (DHA)Türkiye İspanya ile karşılaşacak (DHA)

ÜÇ OYUNCU ANTRENMANA ÇIKAMADI

Bulgaristan karşılaşmasında sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan'ın yanı sıra, ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı. Üç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili medikal kontrollerin sürdüğü bildirildi. Teknik heyetin oyuncuların son durumuna göre İspanya maçı planlamasını şekillendireceği ifade edildi.

Türkiye İspanya ile karşılaşacak (DHA)Türkiye İspanya ile karşılaşacak (DHA)

SEVILLA YOLCULUĞU YARIN

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Esma Ersin saha kenarından takip etti. A Milli Takım, yarın yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 15.00'te Türk Hava Yolları ile Sevilla'ya hareket edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"