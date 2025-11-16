Milli takımda 3 futbolcu idmana çıkmadı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve taktik organizasyonların ön planda olduğu antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Bulgaristan maçında ilk 11'de oynayan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
ÜÇ OYUNCU ANTRENMANA ÇIKAMADI
Bulgaristan karşılaşmasında sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan'ın yanı sıra, ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ile Kerem Aktürkoğlu antrenmanda yer almadı. Üç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili medikal kontrollerin sürdüğü bildirildi. Teknik heyetin oyuncuların son durumuna göre İspanya maçı planlamasını şekillendireceği ifade edildi.
SEVILLA YOLCULUĞU YARIN
Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Esma Ersin saha kenarından takip etti. A Milli Takım, yarın yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 15.00'te Türk Hava Yolları ile Sevilla'ya hareket edecek.