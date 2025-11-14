Beşiktaş'ta Rafa Silva'sız plan!





SERGEN YALÇIN'IN PLANI



Yalçın, Rafa Silva sonrası Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdığı yılda kullandığı 4-1-4-1 sistemine dönecek.



Orta sahada Wilfred Ndidi'nin önünde Orkun Kökçü ve Vaclac Cerny'yi kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, kanatlarda Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye şans verecek.



Beşiktaş'ta Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, orta saha; Jota Silva ise kanatlar için alternatif olacak.