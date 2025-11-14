PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Rafa Silva'sız plan!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ayrılık beklendiği Rafa Silva sonrası planlarını yapmaya başladı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi ayrılıkla sonuçlanabilir.

Siyah-beyazlılar, cumartesi günü gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısında Rafa Silva konusunda ayrılık kararının açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'sız planlarını yapmaya başladı.



SERGEN YALÇIN'IN PLANI

Yalçın, Rafa Silva sonrası Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdığı yılda kullandığı 4-1-4-1 sistemine dönecek.

Orta sahada Wilfred Ndidi'nin önünde Orkun Kökçü ve Vaclac Cerny'yi kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, kanatlarda Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'ye şans verecek.

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, orta saha; Jota Silva ise kanatlar için alternatif olacak.

