PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, devre arası transfer dönemine yaklaşılmasıyla gözler iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray’ın hamlelerine çevrilmişti. Ancak gündemdeki yıldız isimle ilgili iki kulübe de olumsuz bir haber geldi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Süper Lig'de zirve mücadelesi büyük bir tempoda devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkının 1'e inmesi rekabeti daha da artırırken, her iki kulüp de ocak ayında kadrolarına yapacakları takviyeler için yoğun bir çalışma yürütüyor. Uzun süredir iki devin radarında olan Zambo Anguissa hakkında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Zambo Anguissa (AFP)Zambo Anguissa (AFP)

ANGUISSA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği Kamerunlu yıldız orta saha oyuncusu Zambo Anguissa'nın, milli takım kampında sakatlandığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre deneyimli futbolcunun 8 ila 12 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Bu durum, devre arası transfer planlarında Anguissa'yı hedefleyen kulüpler adına büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Zambo Anguissa (AFP)Zambo Anguissa (AFP)

AFRİKA KUPASI VE SÜPER KUPA TAKVİMLERİ ÇAKIŞIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Turkcell Süper Kupa finalini 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatma kararı da önemli bir başka tartışmayı beraberinde getirdi. Afrika Kupası'nın da aynı döneme denk gelmesi, milli takımlarına gidecek birçok futbolcunun Süper Kupa'da oynayamama ihtimalini gündeme taşıdı. Özellikle Galatasaray cephesinde Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs gibi isimlerin turnuvaya katılacak olması, ocak fikstürü öncesi ciddi bir endişe yaratmış durumda.

Zambo Anguissa (AFP)Zambo Anguissa (AFP)

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIRKEN ÖNEMLİ BİR DARBE

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray, devre arası transferinde orta sahaya güç katmak istiyordu. Anguissa'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, iki kulübün planlarını değiştirebilir. Şampiyonluk mücadelesinin bu denli kritik bir döneme girdiği sezonda yaşanan bu gelişme, devler arasındaki transfer yarışını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Külliye'de Kıbrıs zirvesi! Başkan Erdoğan: Kıbrıs Milli davamızdır
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 20 şehidimizi taşıyan uçak Tiflis'ten havalandı
Takasbank
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
Terörsüz Türkiye komisyonu erteleme sonrası toplanıyor! İmralı meselesi masada... AK Parti kaynaklarından "doğru zaman" vurgusu
Düşen uçakta mühimmat var mıydı son bakım ne zaman yapıldı? MSB'den flaş açıklama: C-130'ların uçuşu durduruldu
Türk Telekom
"Eko"sistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! "Kasa"ların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'a! Yeni transferi önerdiler
İstanbullu dikkat! Çok sayıda güzergahta hız limiti yeniden belirlendi... İşte o noktalar
Motor bu kez radara takıldı: AB'den Google'a "arama sonuçlarında sıralama" soruşturması!
PFDK bahis cezalarını açıkladı! Eren Elmalı'ya 45 gün Metehan Baltacı'ya 9 ay hak mahrumiyeti
"Kreş" kılıfıyla haraç iddianamede! Ekrem İmamoğlu önce Adem Soytekin'in gönderdi sonra tehdit etti: O projeyi yaptırmam
Lafla değil işle! 350 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan Adıyaman'da teslim edecek
The Economist kılıç çekti! Kaos tetikçisinden 2026 distopyası “Donald Trump’ın dünyası”
Siyasi husumet "pis"leşti! CHP'liler CHP İstanbul İl Binası'na işeyip dışkıladı: Gürsel Tekin "bu ilk değil" dedi
Düşen askeri uçağın karakutusu Türkiye’de açılacak: Kazanın gizemi çözülüyor! 27’nci dakikada ne yaşandı?
Ne kayırma var ne gizlilik! Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz teyzesi hakkındaki iddialara TAKVİM'den yanıt verdi: "Gerekeni yapın" dedim
Epstein Trump’ı adım adım takip ediyordu! Uçuş bilgileri, rotalarla tehdit
Yeşilçam’ın yaşlanmayan güzeli: Müge Akyamaç! Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı son haliyle “62 değil sanki 32” dedirtti