Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Süper Lig'de zirve mücadelesi büyük bir tempoda devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkının 1'e inmesi rekabeti daha da artırırken, her iki kulüp de ocak ayında kadrolarına yapacakları takviyeler için yoğun bir çalışma yürütüyor. Uzun süredir iki devin radarında olan Zambo Anguissa hakkında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.
ANGUISSA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği Kamerunlu yıldız orta saha oyuncusu Zambo Anguissa'nın, milli takım kampında sakatlandığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre deneyimli futbolcunun 8 ila 12 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Bu durum, devre arası transfer planlarında Anguissa'yı hedefleyen kulüpler adına büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
AFRİKA KUPASI VE SÜPER KUPA TAKVİMLERİ ÇAKIŞIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Turkcell Süper Kupa finalini 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatma kararı da önemli bir başka tartışmayı beraberinde getirdi. Afrika Kupası'nın da aynı döneme denk gelmesi, milli takımlarına gidecek birçok futbolcunun Süper Kupa'da oynayamama ihtimalini gündeme taşıdı. Özellikle Galatasaray cephesinde Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs gibi isimlerin turnuvaya katılacak olması, ocak fikstürü öncesi ciddi bir endişe yaratmış durumda.