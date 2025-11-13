Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Süper Lig'de zirve mücadelesi büyük bir tempoda devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkının 1'e inmesi rekabeti daha da artırırken, her iki kulüp de ocak ayında kadrolarına yapacakları takviyeler için yoğun bir çalışma yürütüyor. Uzun süredir iki devin radarında olan Zambo Anguissa hakkında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.