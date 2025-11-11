İspanya - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İspanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

(Takvim Foto Arşiv)
İspanya - Türkiye Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?
Maç EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
(sosyal medya)
Karşılaşma Nerede Oynanacak?
Ay-Yıldızlı ekibimiz, İspanya deplasmanında Sevilla'daki La Cartuja Stadyumunda sahaya çıkacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Milli Takımın Puan Durumu Nasıl?
E Grubu'nda şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda İspanya, 4 maçta topladığı 12 puanla zirvede yer alıyor. Türkiye ise 9 puanla ikinci sırada konumlanmış durumda.
(sosyal medya)
İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSU
A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı İspanya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer aldı. İşte İspanya Milli Takım kadrosu:
Kaleci: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Álex Remiro (Real Sociedad de Fútbol)
Defans: Aymeric Laporte (Athletic Club), Dani Vivian (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Marcos Llorente (Club Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid CF), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC)
Orta Saha: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Mikel Merino (Arsenal FC), Aleix García (Bayer 04 Leverkusen), Pablo Barrios (Club Atlético de Madrid), Alex Baena (Club Atlético de Madrid), Pablo Fornals (Real Betis Balompié)
Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Yéremy Pino (Villarreal CF), Dani Olmo (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Samu Aghehowa (FC Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)