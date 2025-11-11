İspanya - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İspanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PODCAST CANLI YAYIN

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan giderek artıyor. A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya’daki ilk maçta alınan 6-0’lık yenilginin ardından Milliler, rövanşı almak ve gruptaki puan durumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise “İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda rakibi İspanya ile kozlarını paylaşacak. Konya'da oynanan ve 6-0'lık skorla sonuçlanan ilk maçın rövanşına çıkacak olan Milliler, bu kez galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar.

📅 İspanya - Türkiye Maçı Ne Zaman?

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 6. haftasında yer alan kritik karşılaşma, 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

Maç Saat Kaçta Başlayacak?

İki ekibin karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

İspanya - Türkiye Maçı Hangi Kanalda, Nereden İzlenir?

Maç EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma Nerede Oynanacak?

Ay-Yıldızlı ekibimiz, İspanya deplasmanında Sevilla'daki La Cartuja Stadyumunda sahaya çıkacak.

Milli Takımın Puan Durumu Nasıl?

E Grubu'nda şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda İspanya, 4 maçta topladığı 12 puanla zirvede yer alıyor. Türkiye ise 9 puanla ikinci sırada konumlanmış durumda.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSU

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacağı İspanya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer aldı. İşte İspanya Milli Takım kadrosu:

Kaleci: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Álex Remiro (Real Sociedad de Fútbol)

Defans: Aymeric Laporte (Athletic Club), Dani Vivian (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Marcos Llorente (Club Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea FC), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid CF), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC)

Orta Saha: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Mikel Merino (Arsenal FC), Aleix García (Bayer 04 Leverkusen), Pablo Barrios (Club Atlético de Madrid), Alex Baena (Club Atlético de Madrid), Pablo Fornals (Real Betis Balompié)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Yéremy Pino (Villarreal CF), Dani Olmo (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Samu Aghehowa (FC Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)

