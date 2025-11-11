İspanya - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İspanya - Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda rakibi İspanya ile kozlarını paylaşacak. Konya'da oynanan ve 6-0'lık skorla sonuçlanan ilk maçın rövanşına çıkacak olan Milliler, bu kez galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar.