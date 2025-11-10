PODCAST CANLI YAYIN

Eren Elmalı'nın yerine Mustafa Eskihellaç milli takımda

Bahis oynadığı gerekçesiyle listede adı geçen futbolcular arasında, A Milli Takım kadrosunda yer alan Eren Elmalı da bulunuyor. TFF’nin aldığı kararın ardından teknik heyet, milli oyuncuyu kamp kadrosundan çıkardı. Eren Elmalı, Bulgaristan ve İspanya maçlarında forma giyemeyecek. Yerine Mustafa Eskihellaç davet edildi.

savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı milli kadroya davet etti. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, A Millî Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosuna çağrıldı. Mustafa, 11 Kasım Salı günü öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'daki kampına dahil olacak."

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz A Milli Takım'ın ABD turu için ilk kez aday kadroya davet edilmiş ve ABD ile Meksika maçlarında forma giymişti.

