Eren Elmalı'nın yerine Mustafa Eskihellaç milli takımda

savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı milli kadroya davet etti. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, A Millî Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosuna çağrıldı. Mustafa, 11 Kasım Salı günü öğle saatlerinde Ay-Yıldızlıların Riva'daki kampına dahil olacak."

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz A Milli Takım'ın ABD turu için ilk kez aday kadroya davet edilmiş ve ABD ile Meksika maçlarında forma giymişti.