Fenerbahçe'ye Robert Lewandowski için kötü haber!

Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı yıldızı devre arasında kadroya katmak için Barcelona yetkilileriyle temas kurmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki yıldız için tüm imkanların seferber edilmesi bekleniyor. Kulüp kaynaklarına göre sarı-lacivertliler, bu transferi "şampiyonluk hamlesi" olarak görüyor.

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından zirveyle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe , ara transfer dönemine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, takımın hücum gücünü üst seviyeye çıkarmak istiyor. Bu doğrultuda hedef, Barcelona'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski .

Robert Lewandowski (EPA)

RAKİP MILAN VE ARAP YARIMADASI

Ancak Fenerbahçe, Lewandowski yarışında tek başına değil. İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, Serie A devi Milan da devre arasında bu transfer için düğmeye bastı. Milan Sportif Direktörü Igli Tare, yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan ekibi, Lewandowski'yi Barcelona'dan düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Haberde ayrıca, Arap kulüplerinin ve MLS takımlarının da Polonyalı yıldıza astronomik maaş teklifleri sunmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, finansal anlamda bu rakiplerle rekabet edebilmesi için yüksek sponsor desteğine ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor.