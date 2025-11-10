PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Robert Lewandowski için kötü haber!

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çözüm arıyor. Youssef En-Nesyri’nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski için harekete geçti. Ancak bu transfer yarışında yalnız değil. İtalyan basınına göre, Polonyalı yıldız için Avrupa’nın dev kulüpleri de devrede.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'ye Robert Lewandowski için kötü haber!

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından zirveyle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, ara transfer dönemine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, takımın hücum gücünü üst seviyeye çıkarmak istiyor. Bu doğrultuda hedef, Barcelona'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski.

Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı yıldızı devre arasında kadroya katmak için Barcelona yetkilileriyle temas kurmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki yıldız için tüm imkanların seferber edilmesi bekleniyor. Kulüp kaynaklarına göre sarı-lacivertliler, bu transferi "şampiyonluk hamlesi" olarak görüyor.

Robert Lewandowski (EPA)Robert Lewandowski (EPA)

RAKİP MILAN VE ARAP YARIMADASI

Ancak Fenerbahçe, Lewandowski yarışında tek başına değil. İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, Serie A devi Milan da devre arasında bu transfer için düğmeye bastı. Milan Sportif Direktörü Igli Tare, yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan ekibi, Lewandowski'yi Barcelona'dan düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Haberde ayrıca, Arap kulüplerinin ve MLS takımlarının da Polonyalı yıldıza astronomik maaş teklifleri sunmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, finansal anlamda bu rakiplerle rekabet edebilmesi için yüksek sponsor desteğine ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor.

Robert Lewandowski (EPA)Robert Lewandowski (EPA)

BARCELONA CEPHESİ: "SEZON SONUNA KADAR KALIYOR"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise Lewandowski'nin ocak ayında takımdan ayrılması zor görünüyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yıldız golcü arasında yapılan sözlü anlaşma gereği, oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor. 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve yaz aylarında ayrılık kapısı yeniden aralanacak.

Katalan ekibi, oyuncunun yerini doldurmak için yeni bir golcü arayışına başlamış durumda. Eğer Barcelona uygun bir forvet transferi yaparsa, Lewandowski'nin devre arasında ayrılığı yeniden gündeme gelebilir.

Robert Lewandowski (EPA)Robert Lewandowski (EPA)

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ HAMLE HEDEFİ

Sarı-lacivertli yönetim, Robert Lewandowski transferini hem sportif hem de marka değeri açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyor. Fenerbahçe'nin, Polonyalı yıldız için kısa sürede resmi temaslara başlaması ve oyuncunun menajeriyle görüşme planladığı öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Lewandowski, Süper Lig tarihinin en flaş imzalarından biri olacak.

Robert Lewandowski (EPA)Robert Lewandowski (EPA)

ALEV ALEV REKABET

Fenerbahçe'nin forvet takviyesi planı dev bir hedefe dönüştü. Lewandowski için Milan, Suudi Arabistan ve MLS kulüpleriyle rekabet başlayacak. Barcelona'nın kararının belirleyici olacağı süreçte, sarı-lacivertli taraftarlar yıldız golcünün Kadıköy'e gelme ihtimalini heyecanla bekliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Türk Telekom
Futbola "temiz eller" şart! 17'si hakem 19 kişiye tutuklama talebi | Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
D&R
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
İdefix
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Paris İstinaf Mahkemesi kararı açıkladı! Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e tahliye
Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü?
CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Kritik ziyaret öncesi Şara'ya flaş suikast iddiası!
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Türkiye'de son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandı!
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
Kar ve don alarmı verildi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı: O illerde kış provası başlıyor! İstanbul, İzmir...
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi