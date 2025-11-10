Fenerbahçe'ye Robert Lewandowski için kötü haber!

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından zirveyle puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, ara transfer dönemine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, takımın hücum gücünü üst seviyeye çıkarmak istiyor. Bu doğrultuda hedef, Barcelona'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski.
Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı yıldızı devre arasında kadroya katmak için Barcelona yetkilileriyle temas kurmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki yıldız için tüm imkanların seferber edilmesi bekleniyor. Kulüp kaynaklarına göre sarı-lacivertliler, bu transferi "şampiyonluk hamlesi" olarak görüyor.
RAKİP MILAN VE ARAP YARIMADASI
Ancak Fenerbahçe, Lewandowski yarışında tek başına değil. İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, Serie A devi Milan da devre arasında bu transfer için düğmeye bastı. Milan Sportif Direktörü Igli Tare, yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan ekibi, Lewandowski'yi Barcelona'dan düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.
Haberde ayrıca, Arap kulüplerinin ve MLS takımlarının da Polonyalı yıldıza astronomik maaş teklifleri sunmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, finansal anlamda bu rakiplerle rekabet edebilmesi için yüksek sponsor desteğine ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor.
BARCELONA CEPHESİ: "SEZON SONUNA KADAR KALIYOR"
İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise Lewandowski'nin ocak ayında takımdan ayrılması zor görünüyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yıldız golcü arasında yapılan sözlü anlaşma gereği, oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalması bekleniyor. 37 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve yaz aylarında ayrılık kapısı yeniden aralanacak.
Katalan ekibi, oyuncunun yerini doldurmak için yeni bir golcü arayışına başlamış durumda. Eğer Barcelona uygun bir forvet transferi yaparsa, Lewandowski'nin devre arasında ayrılığı yeniden gündeme gelebilir.