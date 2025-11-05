Beşiktaş'ta dev hüsran!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda ligde şampiyonluk yarışından erken kopmak üzere...





İKİ İSME 45 MİLYON EURO



Son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak tam 40 ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar bu futbolculardan beklediği verimi alamadı.



Bu sezon 30 milyon euro'ya Orkun Kökçü, 15 milyon euro'ya da Tammy Abraham gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş yaptığı büyük harcamaya rağmen aldığı kötü sonuçlarla büyük hüsran yaşamış durumda.