Beşiktaş'ta dev hüsran!

Beşiktaş son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak 40 ismi kadrosuna kattı. Yaptığı harcamayla söz konusu süreçte şampiyonluk hedefleyen siyah beyazlılar son 3 yılda lige kasım ayında havlu attı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda ligde şampiyonluk yarışından erken kopmak üzere...

Son dönemlerde yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen rakipleriyle mücadele edemeyen siyah-beyazlılar transfer dönemlerinde adeta fiyasko yaşadı.



İKİ İSME 45 MİLYON EURO

Son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak tam 40 ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar bu futbolculardan beklediği verimi alamadı.

Bu sezon 30 milyon euro'ya Orkun Kökçü, 15 milyon euro'ya da Tammy Abraham gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş yaptığı büyük harcamaya rağmen aldığı kötü sonuçlarla büyük hüsran yaşamış durumda.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

