Futbol tutkunlarının gözü bugün oynanacak karşılaşmalarda! UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Galatasaray sahneye çıkıyor. Grup aşamasının 4. hafta maçında Ajax deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, zorlu maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak tüm maçların listesi...
5 KASIM ÇARŞAMBA MAÇ TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi (4. HAFTA)
20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)
20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)