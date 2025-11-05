PODCAST CANLI YAYIN

5 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Ajax deplasmanına çıkıyor. Peki bu akşam kimin, hangi takımın maçı var? Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
5 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının gözü bugün oynanacak karşılaşmalarda! UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Galatasaray sahneye çıkıyor. Grup aşamasının 4. hafta maçında Ajax deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, zorlu maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak tüm maçların listesi...

(AA)(AA)

5 KASIM ÇARŞAMBA MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi (4. HAFTA)

20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

(AA)(AA)

23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

(AA)(AA)

23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLA

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir? Galatasaray Amsterdam’da Zafer Peşinde!TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir? Galatasaray Amsterdam’da Zafer Peşinde!
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir? Galatasaray Amsterdam’da Zafer Peşinde!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
Kuruluş Orhan
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Borsa İstanbul
Flört uygulamasından Dubai’de nikaha! Kim bu Zohran Mamdani? Burç Halife manzaralı “sosyalist” düğün
Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı
Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
Adem Soytekin İBB'deki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Borsa İstanbul'da manipülatörlere kesik! Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
500 bin konutta başvuru zamanı! Şartlar neler? Hangi ilde kaç konut yapılacak?
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’ın ablası bakın hangi oyuncu çıktı!