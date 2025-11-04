Jhon Duran'dan derbi sözleri!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Beşiktaş derbisi sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Duran'ın sözleri

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Beşiktaş derbisi sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Duran'ın sözleri:

"ÇOK YOĞUN ÇALIŞTIM"

"Uzun bir süreçti sakatlık. En iyi şekilde geri dönmek için yoğun çalıştım. Her futbolcu takımına katkı sağlamak, bir an önce oynamakister. Uzun oldu ama bir o kadar iyi oldu. En iyi şekilde çalıştım. En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum."

"TANRININ PLANINA GÜVENDİM"

"İnsanların kötü yorumlarına alışkınım. Ben her zaman bu tarzlardan uzak durdum, sakinliğimi korudum, çalışmalarıma inandım. Tanrının yapmış olduğu plana güvendim. Geri kalan umurumda olmadı."



"BAŞKANIMIZ HEP YANIMDAYDI"

"Başkanımız tüm sakatlık süreç boyunca yanımda oldu, yardımcı oldu, eşlik etti. Her zaman oyuncuların yanımda oldu. Benimle konuştu. Bu süreci atlatmamda yardımcı oldu."

"SEVİNCİM, DUYGULARIMIN DIŞAVURUMU"

"Güzel bir gol oldu. Öylesine böyle önemli bir sakatlıktan sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak önemliydi. Gol sevincim duygularımın dışavurumuydu."

