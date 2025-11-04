Jhon Duran'dan derbi sözleri!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Beşiktaş derbisi sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Duran'ın sözleri:

"ÇOK YOĞUN ÇALIŞTIM"



"Uzun bir süreçti sakatlık. En iyi şekilde geri dönmek için yoğun çalıştım. Her futbolcu takımına katkı sağlamak, bir an önce oynamakister. Uzun oldu ama bir o kadar iyi oldu. En iyi şekilde çalıştım. En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum."



"TANRININ PLANINA GÜVENDİM"



"İnsanların kötü yorumlarına alışkınım. Ben her zaman bu tarzlardan uzak durdum, sakinliğimi korudum, çalışmalarıma inandım. Tanrının yapmış olduğu plana güvendim. Geri kalan umurumda olmadı."