İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu manşetlere taşıdı!

İtalya’nın en saygın spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bugünkü sayfasını Inter’in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu’na ayırdı. Gazete, başarılı orta sahayı “maçların kaderini değiştiren isim, Inter’in oyun aklı ve lideri” sözleriyle tanımlarken, Türk yıldızın sahadaki etkisine geniş yer verdi.

Inter, Serie A'nın 9. haftasında sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Hakan Çalhanoğlu oldu. Kritik anlarda sahneye çıkan milli futbolcu, hem oyunun temposunu yöneten hem de skor katkısıyla takımını sırtlayan isim oldu.

"KARİYERİNİN ZİRVESİNDE"

Haberde, 30 yaşındaki orta sahanın kariyerinde hiç bu kadar formda olmadığı vurgulandı. Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 6 gol ve 2 asiste ulaştığının altı çizilirken, Lautaro Martinez ile birlikte takımın en skorer ismi konumunda olduğu kaydedildi. Gazete, Hakan'ın hem oyun kurulumundaki rolü hem de ceza sahasından uzak noktalardan attığı etkileyici gollerle fark yarattığını belirtti.

"YILDIRIM ETKİSİ"

Fiorentina maçında uzaktan kaydettiği gol için "maçın dengelerini bozan yıldırım etkisi" ifadesi kullanıldı. Analizde, Hakan'ın yalnızca teknik becerileri değil, aynı zamanda liderlik karakteri, özgüveni ve maç içindeki yönlendirici rolü de öne çıkarıldı. İtalyan basını, Çalhanoğlu'nun Inter'de yalnızca bir orta saha değil, takımın sahadaki komutanı olduğuna dikkat çekti.

