Gabriel Sara'dan takım arkadaşlarına övgü

Galatasaray'ın Göztepe galibiyetinin ardından önce Trabzonspor'u ağırlayacak olması, hemen ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına çıkacak olması büyük bir yoğunluğu beraberinde getiriyor. Sara, fikstürün önemine dikkat çekerek, "Bu maçlar, bulunduğumuz seviyeyi gösteren zorluklar. Şampiyonlar Ligi'nin taleplerinin tamamen farklı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden giderek daha iyi maçlar oynuyor ve en yüksek performans seviyemize ulaşmak için gelişiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gabriel Sara (AA) "SANE, İLKAY VE OSIMHEN SEVİYE ATLATIYOR" Yıldızlarla dolu kadroya da değinen Sara, özellikle bu yaz takıma katılan Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Victor Osimhen için övgü dolu sözler söyleyerek; "Bu oyuncular sadece inkar edilemez yetenekleriyle değil, aynı zamanda profesyonellikleri ve deneyimleriyle de her takımı bir üst seviyeye taşırlar. Onlarla birlikte oynamak benim için büyük bir tecrübe." dedi.