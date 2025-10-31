PODCAST CANLI YAYIN

Gabriel Sara'dan takım arkadaşlarına övgü

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında atmıştı. Başarılı oyuncu, verdiği röportajda takımın performansı ve hedefleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın Göztepe galibiyetinin ardından önce Trabzonspor'u ağırlayacak olması, hemen ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına çıkacak olması büyük bir yoğunluğu beraberinde getiriyor. Sara, fikstürün önemine dikkat çekerek, "Bu maçlar, bulunduğumuz seviyeyi gösteren zorluklar. Şampiyonlar Ligi'nin taleplerinin tamamen farklı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden giderek daha iyi maçlar oynuyor ve en yüksek performans seviyemize ulaşmak için gelişiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SANE, İLKAY VE OSIMHEN SEVİYE ATLATIYOR"

Yıldızlarla dolu kadroya da değinen Sara, özellikle bu yaz takıma katılan Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Victor Osimhen için övgü dolu sözler söyleyerek; "Bu oyuncular sadece inkar edilemez yetenekleriyle değil, aynı zamanda profesyonellikleri ve deneyimleriyle de her takımı bir üst seviyeye taşırlar. Onlarla birlikte oynamak benim için büyük bir tecrübe." dedi.

SEZONA İYİ BAŞLANGIÇ

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 13 maçta süre alan Gabriel Sara, şu ana kadar 1 gol ve 2 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu, hem lig hem de Avrupa arenasında performansını artırarak takıma daha fazla katkı vermek istiyor.

