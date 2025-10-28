PODCAST CANLI YAYIN

Premier Lig kulüpleri Galatasaray'ın peşinde!

Şampiyonlar Ligi performanslarıyla Avrupa'nın radarına giren Galatasaraylı futbolcular, artık Süper Lig maçlarında da yakın takibe alındı.

Galatasaray, Avrupa arenasındaki başarılı performansının ardından Premier Lig kulüplerinin yakın markajına girdi. Şampiyonlar Ligi maçlarında özel analizlere konu olan Sarı-Kırmızılı oyuncular, artık Süper Lig karşılaşmalarında da scout ekipleri tarafından izleniyor.

Özellikle West Ham United ve Nottingham Forest kulüpleri, son haftalarda Aslantepe'de oynanan maçlara özel temsilciler göndererek Galatasaraylı futbolcuları yerinde takip etmeye başladı.



BARIŞ ALPER VE YUNUS AKGÜN RADAR ALTINDA

Galatasaray'ın genç yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor. Her iki oyuncunun da hızı, pres gücü ve çok yönlü oyun yapısı Premier Lig takımlarının ilgisini cezbetmiş durumda.

