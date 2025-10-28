Premier Lig kulüpleri Galatasaray'ın peşinde!

Galatasaray , Avrupa arenasındaki başarılı performansının ardından Premier Lig kulüplerinin yakın markajına girdi. Şampiyonlar Ligi maçlarında özel analizlere konu olan Sarı-Kırmızılı oyuncular, artık Süper Lig karşılaşmalarında da scout ekipleri tarafından izleniyor.





BARIŞ ALPER VE YUNUS AKGÜN RADAR ALTINDA



Galatasaray'ın genç yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, İngiliz kulüplerinin dikkatini çeken isimlerin başında geliyor. Her iki oyuncunun da hızı, pres gücü ve çok yönlü oyun yapısı Premier Lig takımlarının ilgisini cezbetmiş durumda.