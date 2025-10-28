PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta istemiyor!

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, scout ekibinin başındaki Eduard Graf'ı hedef gösterdi. "Yaptığı işleri görüyorsunuz." diye Graf'ın yanlış transferler yaptığını belirten Yalçın, Başkan Serdal Adalı'ya mesaj gönderdi

Süper Lig'deki performansıyla istikrarsız görüntü çizen Beşiktaş'ta Eduard Graf, günah keçisi ilan edildi. Sezon başında yapılan transferlerden memnun olmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası "Yaptığı işleri görüyorsunuz" diyerek Graf'ı hedef aldı.

Alman futbol adamıyla çalışmak istemediğinin sinyalini veren Yalçın, Başkan Serdal Adalı'dan Graf'ın işine son verilmesini bekliyor.

Devre arasında Serkan Reçber ile birlikte transferde yetkili olacak olan siyah-beyazlıların hocası, yeni takviyelerle takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.

