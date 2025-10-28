PODCAST CANLI YAYIN

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!

Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Başkent ekibi, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği için geri sayıma geçildi.

Ankara ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara'da olacak.



Volkan Demirel, son olarak Süper Lig'de geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.

Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Gençlerbirliği, ligde geride kalan 10 haftada 8 puan topladı.

Sadettin Sarandan Volkan Demirele teklif!Sadettin Sarandan Volkan Demirele teklif!
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak
Kuruluş Orhan
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
Kalyon Holding
Daha büyük deprem olacak mı? Şükrü Ersoy İstanbul'u anlattı: E5 uyarısı!
İdefix
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Trump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek
Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Türk Telekom
İzmir'de aynı manzara! Yağış sonrası Bergama sokakları göle döndü
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak
Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"