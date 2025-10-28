Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği için geri sayıma geçildi.
Ankara ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara'da olacak.
Volkan Demirel, son olarak Süper Lig'de geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.
Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliğinin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.
Gençlerbirliği, ligde geride kalan 10 haftada 8 puan topladı.