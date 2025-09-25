PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübün efsane ismi Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Saran, Volkan Demirel'i kulübün Samandıra tesisleri ve futbol operasyonları içinde değerlendirmeyi düşünüyor.

Bu doğrultuda Demirel'e yöneticilik teklifi yapılması gündeme geldi.



ZAGREB DÖNÜŞÜNDE KRİTİK TOPLANTI

Sarı-lacivertli kulüpte sadece Volkan Demirel değil, teknik heyet planlaması da masada. Sadettin Saran'ın, teknik direktör Domenico Tedesco ve kulübün futbol yapılanmasında aktif rol alan Devin Özek ile de bir araya geleceği belirtildi.

