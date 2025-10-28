Galatasaray'ın mental koçu: Osimhen

Performansıyla adeta "Aslan"ı sırtlayan Osimhen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da takımdaşlık ruhunun en büyük örneklerinden birini sergiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ağlarına iki gol bırakan Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de Göztepe karşısında da golünü atarak serisini sürdürdü.



Takım Arkadaşlarına Sevgi Mesajları

Karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımlarda takım arkadaşlarını tek tek onore eden Osimhen,

Lemina ve Yunus Akgün'ü emojilerle övdü,

Jakobs için "Savaşçım" ifadesini kullandı,

Sallai'ye "Sana her zaman güveniyorum" mesajını yazdı,

Sara'ya ise "Gol için yemek benden" diyerek jest yaptı.

Bu paylaşımlar kısa sürede taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.