PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın mental koçu: Osimhen

Victor Osimhen, sahadaki başarısının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da takım arkadaşlarını onore etti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın mental koçu: Osimhen

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, durdurulamıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ağlarına iki gol bırakan Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de Göztepe karşısında da golünü atarak serisini sürdürdü.

Performansıyla adeta "Aslan"ı sırtlayan Osimhen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da takımdaşlık ruhunun en büyük örneklerinden birini sergiledi.


Takım Arkadaşlarına Sevgi Mesajları

Karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımlarda takım arkadaşlarını tek tek onore eden Osimhen,

Lemina ve Yunus Akgün'ü emojilerle övdü,

Jakobs için "Savaşçım" ifadesini kullandı,

Sallai'ye "Sana her zaman güveniyorum" mesajını yazdı,

Sara'ya ise "Gol için yemek benden" diyerek jest yaptı.

Bu paylaşımlar kısa sürede taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

Premier Lig kulüpleri Galatasarayın peşinde!Premier Lig kulüpleri Galatasarayın peşinde!
Premier Lig kulüpleri Galatasaray'ın peşinde!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Altay tankında teslim vakti: 5 yılda 250 adet envantere girecek! Başkan Erdoğan törene katılacak
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Sındırgı 4.8 ile sallandı
Kuruluş Orhan
İsrail’de Eurofighter paniği: Zamanlamaya dikkat! Başkan Erdoğan ile Starmer’ın imzası dünya gündeminde
Kalyon Holding
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
İdefix
Trump’tan Japonya’nın yeni başbakanı Takaiçi’ye açık çek
Bakan Kurum tek tek açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde en merak edilen 5 sorunun cevabı! Hisseli tapu, yapı belgesi, başvuru şartları...
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
İzmir'de aynı manzara! Yağış sonrası Bergama sokakları göle döndü
Türk Telekom
Süper Lig'den 5 isim var! Bahis soruşturması hakemlerle sınırlı kalmayacak
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
Beştepe'de tarihi imza: İngiltere ile Eurofighter anlaşması imzalandı! Başkan Erdoğan'dan iş birliği mesajı
Yıldırım, dolu, fırtına aniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil o illeri uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek
MI6-İmamoğlu bağlantısını "mommy" mi organize etti? Seher Alaçam süslü şapkasıyla dosyaya girdi... "Şark şeytanı" Gertrude Bell'i anımsattı
Eurofighter mı F-16 mı? İşte Eurofighter Typhoon'u "avcı" yapan özellikleri! F-35 ile arasındaki hangi farklar var?
CANLI ANLATIM | Kartalkaya yangını için hesap günü! Kime ne kadar ceza isteniyor?
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"