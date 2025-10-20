Galatasaray'da kafa karıştıran performans!

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın Başakşehir maçındaki performansı teknik direktör Okan Buruk'un kafasını karıştırdı. Okan Buruk, Bodo/Glimt maçında orta sahada Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'a forma verecek. Başarılı teknik adam, orta sahadaki diğer forma için Gabriel Sara ve Mario Lemina arasında karar verecek.

Galatasaray'da Gabriel Sara, Başakşehir maçındaki performansıyla kafa karıştırdı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yorgunluk ve sakatlık riskini de düşünerek Başakşehir maçında Mario Lemina'yı yedek bıraktı ve Sara'yı ilk 11'de sahaya sürdü.



Başakşehir karşısında başarılı bir performans ortaya koyan ve ikinci golde Leroy Sane'ye asistiyle dikkat çeken Sara, Bodo/Glimt maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'un kafasını karıştırdı.

Okan Buruk, Bodo/Glimt maçında orta sahada Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan'a forma verecek. Başarılı teknik adam, orta sahadaki diğer forma için Gabriel Sara ve Mario Lemina arasında karar verecek.

