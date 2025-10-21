PODCAST CANLI YAYIN

21 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı ekiplerin yer aldığı turnuvada bu akşam 9 karşılaşma var. Peki, 21 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Ülkemizi Galatasaray'ın temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Barcelona, PSG Manchester City, Kopenhag, Arsenal ve Atletico Madrid sahneye çıkarken toplamda 9 karşılaşma ekranlardaki yerini alacak.

Şampiyonlar Ligi kupası (Al-Jazeera)Şampiyonlar Ligi kupası (Al-Jazeera)

21 EKİM 2025 SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARININ TARİHLERİ VE YAYINLANDIKLARI KANALLAR

Futbolseverler, izlemek istedikleri maçların saatlerini ve yayınlanan kanalları merak ederek araştırıyor.

Saat (Türkiye saati) Maç Yayınlayan Kanal / Platformlar
19:45 Barcelona – Olympiakos Piraeus tabii spor
19:45 Kairat – Pafos tabii spor 1
22:00 Union Saint-Gilloise – Inter tabii spor 3
22:00 PSV – Napoli tabii spor 5
22:00 Bayer Leverkusen – PSG tabii spor 1
22:00 Newcastle United – Benfica tabii spor 4
22:00 Villarreal – Manchester City tabii spor 2
22:00 Kopenhag – Borussia Dortmund tabii spor 6
22:00 Arsenal – Atlético Madrid tabii spor 4
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

