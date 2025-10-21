21 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülkemizi Galatasaray'ın temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Barcelona, PSG Manchester City, Kopenhag, Arsenal ve Atletico Madrid sahneye çıkarken toplamda 9 karşılaşma ekranlardaki yerini alacak.
21 EKİM 2025 SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARININ TARİHLERİ VE YAYINLANDIKLARI KANALLAR
Futbolseverler, izlemek istedikleri maçların saatlerini ve yayınlanan kanalları merak ederek araştırıyor.
|Saat (Türkiye saati)
|Maç
|Yayınlayan Kanal / Platformlar
|19:45
|Barcelona – Olympiakos Piraeus
|tabii spor
|19:45
|Kairat – Pafos
|tabii spor 1
|22:00
|Union Saint-Gilloise – Inter
|tabii spor 3
|22:00
|PSV – Napoli
|tabii spor 5
|22:00
|Bayer Leverkusen – PSG
|tabii spor 1
|22:00
|Newcastle United – Benfica
|tabii spor 4
|22:00
|Villarreal – Manchester City
|tabii spor 2
|22:00
|Kopenhag – Borussia Dortmund
|tabii spor 6
|22:00
|Arsenal – Atlético Madrid
|tabii spor 4