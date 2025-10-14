Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı!

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya giren Fenerbahçe'de son yapılan laktat testinde alınan sonuçlar, teknik heyet ve yetkilileri kızdırdı.



Oyunculara yapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama ortaya çıktı. Özellikle bazı futbolcuların çok kötü durumda oldukları, 14-15 seviyesindeki değer ölçümüyle bunun yüksekliği takımın, fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü.



Normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Tedesco'yu şoka uğratırken fatura da Jose Mourinho'ya kesildi.