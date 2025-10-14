PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı!

Fenerbahçe'de yapılan laktat testinde ortaya çıkan sonuçlar, teknik heyetin tepkisini çekti. Normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Tedesco'yu şoka uğratırken fatura da Jose Mourinho'ya kesildi.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya giren Fenerbahçe'de son yapılan laktat testinde alınan sonuçlar, teknik heyet ve yetkilileri kızdırdı.

Oyunculara yapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama ortaya çıktı. Özellikle bazı futbolcuların çok kötü durumda oldukları, 14-15 seviyesindeki değer ölçümüyle bunun yüksekliği takımın, fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü.

Normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Tedesco'yu şoka uğratırken fatura da Jose Mourinho'ya kesildi.



KAMP VERİMSİZ GEÇMİŞ

Portekizli hoca yönetiminde kampın verimsiz geçmesi ve oyuncuların fiziksel olarak yerinde saydığı konusunda teknik kadro ve yönetim hemfikir oldu.

