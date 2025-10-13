Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Fenerbahçe'nin, sakatlığı nedeniyle uzun süredir verim alamadığı Jhon Duran ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...
Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlanan ve o günden bu zamana kadar formasından uzak kalan Duran, çalışmalara başlamıştı.
Genç oyuncunun teknik direktör Domenico Tedesco tarafından Fatih Karagümrük'le oynanacak olan maçın kadrosuna alınması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Jhon Duran, sarı-lacivertli takım ile 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si Süper Lig olmak üzere 6 maça çıktı.
328 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u 5-2 yendiği maçta bir gol attı.