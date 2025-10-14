PODCAST CANLI YAYIN

Berkan Kutlu ayrılığı rafa kalktı

Galatasaray'da Süper Lig takımlarının ilgisini çeken Berkan Kutlu'nun sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.

Süper Lig ekiplerinin transfer listesine giren Berkan Kutlu, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymeye devam edecek.

Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli orta saha oyuncusunu zaman zaman oyuna alarak takım içinde değerlendirmeyi planlıyor.


TEKLİF GELMEDEN AYRILIK YOK

Galatasaray yönetimi, Berkan için ciddi bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor. Özellikle rotasyonda ihtiyaç duyulabilecek bir isim olarak görülen Berkan'ın ayrılığı şimdilik askıya alındı.

Buruk'un da oyuncunun takımda kalmasından yana tavır koyduğu ve her oyuncudan maksimum verim almaya çalıştığı öğrenildi.

Galatasaray'ı kızdıran Osimhen krizi

