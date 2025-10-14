Berkan Kutlu ayrılığı rafa kalktı

Süper Lig ekiplerinin transfer listesine giren Berkan Kutlu , sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymeye devam edecek.



TEKLİF GELMEDEN AYRILIK YOK

Galatasaray yönetimi, Berkan için ciddi bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor. Özellikle rotasyonda ihtiyaç duyulabilecek bir isim olarak görülen Berkan'ın ayrılığı şimdilik askıya alındı.

Buruk'un da oyuncunun takımda kalmasından yana tavır koyduğu ve her oyuncudan maksimum verim almaya çalıştığı öğrenildi.