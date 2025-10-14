PODCAST CANLI YAYIN

Berke Özer'e ceza yok!

Milli takım kampını izinsiz terk eden kaleci Berke Özer hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin süreci başlatmayacağı öğrenildi. Talimatlara göre ceza ihtimali bulunsa da, PFDK sevki şimdilik gündemde değil.

A Milli Takım'ın Bulgaristan dönüşü yaşanan Berke Özer krizi, futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 25 yaşındaki kalecinin, teknik ve idari ekipten izinsiz olarak kampı terk ettiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen duyurulmuştu.


TFF: "İZİNSİZ AYRILDI"

TFF, yaptığı açıklamada Berke'nin kendi isteğiyle, teknik ekibin onayı olmadan milli takım kampından ayrıldığını belirtti. Bu açıklama sonrası gözler, genç kalecinin alabileceği olası disiplin cezasına çevrildi.

PFDK'YA SEVK EDİLMESİ BEKLENMİYOR

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin oyuncuyla ilgili herhangi bir disiplin süreci başlatması ya da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi şu an için gündemde değil.

Montella kampı terk eden Berke Özer'e büyük tepki gösterdi: kimse çekip gidemez

