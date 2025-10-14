Berke Özer'e ceza yok!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 25 yaşındaki kalecinin, teknik ve idari ekipten izinsiz olarak kampı terk ettiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen duyurulmuştu.



TFF: "İZİNSİZ AYRILDI"

TFF, yaptığı açıklamada Berke'nin kendi isteğiyle, teknik ekibin onayı olmadan milli takım kampından ayrıldığını belirtti. Bu açıklama sonrası gözler, genç kalecinin alabileceği olası disiplin cezasına çevrildi.

PFDK'YA SEVK EDİLMESİ BEKLENMİYOR

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin oyuncuyla ilgili herhangi bir disiplin süreci başlatması ya da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi şu an için gündemde değil.