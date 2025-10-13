Okan Buruk'tan Singo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Ligin başlangıç aşamasını değerlendiren Okan Buruk, "Sakatlık problemleri ortaya çıkabiliyor birçok takımda. Çok şükür şu ana kadar bir tek Singo'nun sakatlığı oldu. Onun dışında çok önemli bir problemimiz yok." dedi.





Başarılı teknik adam, "Singo'nun tedavisine başlandı, izin de yapmadı. Tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel. Oyuncularda bu gerçekten takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor." sözlerini sarf etti.