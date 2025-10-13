PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a jest! Adının yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Trabzon'da, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş ile bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erdoğan'a isminin yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye edildi.

Trabzonspor'dan Başkan Erdoğan'a jest! Adının yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye etti

Trabzonspor Kulübü tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Sürmene kılıcı hediye edildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, "Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni" için 12 Ekim'de Trabzon'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türk futbolunun genel durumu üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE

Görüşmenin sonunda Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş tarafından Başkan Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi.

