PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni maaşı

Galatasaray Yönetimi, son üç sezonda Süper Lig’de arka arkaya şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk’a büyük bir jest yaptı. Başarılı hocanın maaşında önemli bir iyileştirme gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni maaşı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk'un mevcut maaşı 120 milyon TL seviyesindeydi. Ancak döviz kurlarındaki artış ve takımın hem lig hem Avrupa'daki başarısı dikkate alınarak, yönetim maaşta ciddi bir düzenleme yaptı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

YENİ MAAŞI 4 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre, yapılan güncellemeyle birlikte Okan Buruk'un yıllık kazancı bonuslarla beraber 4 milyon euroya (yaklaşık 194 milyon TL) çıkarıldı. Böylece deneyimli teknik adama 74 milyon TL'lik bir zam yapılmış oldu.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

BAŞARILARIN KARŞILIĞI

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan tarihi galibiyet ve ligde Galatasaray'ı zirvede tutan performansıyla yönetimin takdirini toplamıştı.

Kulüp kaynaklarına göre bu maaş artışı, hem başarılı teknik direktöre bir teşekkür niteliği taşıyor hem de sözleşme uzatma sürecine zemin hazırlıyor.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Galatasaray Yönetimi'nin, Okan Buruk'la 1+2 yıllık yeni bir kontrat için görüşmelere kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Yönetim, Buruk'un uzun vadede kulübün sportif yapılanmasında kilit rol oynamasını hedefliyor.

Milanın yıldızı Galatasaraya! Eski aşk alevlendiMilanın yıldızı Galatasaraya! Eski aşk alevlendi
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Borsa İstanbul
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Türk Telekom
İstanbul Avcılar'da silahlı saldırı: Scoterlı katilin kim olduğu ortaya çıktı!
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!