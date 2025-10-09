Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk'un mevcut maaşı 120 milyon TL seviyesindeydi. Ancak döviz kurlarındaki artış ve takımın hem lig hem Avrupa'daki başarısı dikkate alınarak, yönetim maaşta ciddi bir düzenleme yaptı.

Okan Buruk (AA) YENİ MAAŞI 4 MİLYON EURO Sabah'ın haberine göre, yapılan güncellemeyle birlikte Okan Buruk'un yıllık kazancı bonuslarla beraber 4 milyon euroya (yaklaşık 194 milyon TL) çıkarıldı. Böylece deneyimli teknik adama 74 milyon TL'lik bir zam yapılmış oldu.