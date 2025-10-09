Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk'un mevcut maaşı 120 milyon TL seviyesindeydi. Ancak döviz kurlarındaki artış ve takımın hem lig hem Avrupa'daki başarısı dikkate alınarak, yönetim maaşta ciddi bir düzenleme yaptı.
YENİ MAAŞI 4 MİLYON EURO
Sabah'ın haberine göre, yapılan güncellemeyle birlikte Okan Buruk'un yıllık kazancı bonuslarla beraber 4 milyon euroya (yaklaşık 194 milyon TL) çıkarıldı. Böylece deneyimli teknik adama 74 milyon TL'lik bir zam yapılmış oldu.
BAŞARILARIN KARŞILIĞI
Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan tarihi galibiyet ve ligde Galatasaray'ı zirvede tutan performansıyla yönetimin takdirini toplamıştı.
Kulüp kaynaklarına göre bu maaş artışı, hem başarılı teknik direktöre bir teşekkür niteliği taşıyor hem de sözleşme uzatma sürecine zemin hazırlıyor.