PODCAST CANLI YAYIN

İstenmeyen adam Youssef En-Nesyri! Büyük pişmanlık yaşadı

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 52 maçta 30 gol ve 7 asist üreterek takımın en skorer ismi olan yıldız futbolcu, artık istenmeyen adam haline geldi.

Giriş Tarihi:
İstenmeyen adam Youssef En-Nesyri! Büyük pişmanlık yaşadı

Sezona hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Taraftarların sabrı taşarken, tribünlerden her geçen maçta tepkiler yükseliyor.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

SEZONA HIZLI BAŞLAD AMA SONRA KAYBOLDU

Youssef En-Nesyri, sezonun ilk bölümünde formda bir görüntü sergilemişti. İlk 9 maçta 5 gol ve 1 asist üreten Faslı golcü, Fenerbahçe'nin toplam 21 golünün dörtte birine doğrudan katkı sağladı. Ancak bu parlak başlangıç yerini uzun süren bir sessizliğe bıraktı.

Son golünü 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında atan En-Nesyri, o tarihten bu yana çıktığı 5 karşılaşmada ağları sarsamadı.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

İSTATİSTİKLERDE DÜŞÜŞ ALARMI

En-Nesyri'nin istatistikleri, yaşadığı form düşüşünü açıkça gösteriyor. Ligde oynadığı 8 maçın sadece 3'ünde skor üretebilen golcü futbolcu, 24 şutta 4 gol bulabildi.

Bu performansla gol dönüşüm oranı yalnızca %17 olan Faslı yıldız, ceza sahası içinden kullandığı 22 şutta 4 gol, ceza sahası dışından ise 2 şutta sıfır isabet kaydetti. Girdiği 5 net gol pozisyonunun tamamını değerlendirememesi, teknik heyette de endişe yarattı.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

FIRSATLARI KAÇIRIYOR TEPKİLER ARTIYOR

Taraftarlar, son haftalarda En-Nesyri'nin kaçırdığı net fırsatlar sonrası sabırsızlanmaya başladı. Tribünlerden yükselen protestoların artması, yıldız oyuncunun motivasyonunu da olumsuz etkiliyor.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

ALİ KOÇ YÖNETİMİ PİŞMAN

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon En-Nesyri için gelen 30 milyon euro, bu sezon ise 40 milyon euro civarındaki teklifleri reddetti. Başkan Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho'nun vetosu nedeniyle satıştan vazgeçtiği iddia edilirken, kulüp içinde bu kararın bugün pişmanlık yarattığı konuşuluyor.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

EN-NESYRI DE AYNI ÇİZGİDE

Haberde ayrıca En-Nesyri'nin de yaz transfer döneminde ayrılık kararından vazgeçtiği için pişmanlık duyduğu öne sürüldü. Faslı golcü, taraftar tepkilerinin artması ve performansının düşmesi nedeniyle devre arasında ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçenin yıldızı Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahadaFenerbahçenin yıldızı Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada
Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Borsa İstanbul
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada!
Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Emek hırsızlığına 'Yazılımlı' müdahale! Komisyon Başkanı Elmas duyurdu: Dijital telif yasasında yeni dönem
Türk Telekom
İstanbul Avcılar'da silahlı saldırı: Scoterlı katilin kim olduğu ortaya çıktı!
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!