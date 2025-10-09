İstenmeyen adam Youssef En-Nesyri! Büyük pişmanlık yaşadı

Sezona hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Taraftarların sabrı taşarken, tribünlerden her geçen maçta tepkiler yükseliyor.
SEZONA HIZLI BAŞLAD AMA SONRA KAYBOLDU
Youssef En-Nesyri, sezonun ilk bölümünde formda bir görüntü sergilemişti. İlk 9 maçta 5 gol ve 1 asist üreten Faslı golcü, Fenerbahçe'nin toplam 21 golünün dörtte birine doğrudan katkı sağladı. Ancak bu parlak başlangıç yerini uzun süren bir sessizliğe bıraktı.
Son golünü 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında atan En-Nesyri, o tarihten bu yana çıktığı 5 karşılaşmada ağları sarsamadı.
İSTATİSTİKLERDE DÜŞÜŞ ALARMI
En-Nesyri'nin istatistikleri, yaşadığı form düşüşünü açıkça gösteriyor. Ligde oynadığı 8 maçın sadece 3'ünde skor üretebilen golcü futbolcu, 24 şutta 4 gol bulabildi.
Bu performansla gol dönüşüm oranı yalnızca %17 olan Faslı yıldız, ceza sahası içinden kullandığı 22 şutta 4 gol, ceza sahası dışından ise 2 şutta sıfır isabet kaydetti. Girdiği 5 net gol pozisyonunun tamamını değerlendirememesi, teknik heyette de endişe yarattı.