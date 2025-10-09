İstenmeyen adam Youssef En-Nesyri! Büyük pişmanlık yaşadı

Sezona hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı. Taraftarların sabrı taşarken, tribünlerden her geçen maçta tepkiler yükseliyor.

Youssef En-Nesyri (AA) SEZONA HIZLI BAŞLAD AMA SONRA KAYBOLDU Youssef En-Nesyri, sezonun ilk bölümünde formda bir görüntü sergilemişti. İlk 9 maçta 5 gol ve 1 asist üreten Faslı golcü, Fenerbahçe'nin toplam 21 golünün dörtte birine doğrudan katkı sağladı. Ancak bu parlak başlangıç yerini uzun süren bir sessizliğe bıraktı. Son golünü 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında atan En-Nesyri, o tarihten bu yana çıktığı 5 karşılaşmada ağları sarsamadı.