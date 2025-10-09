PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündemini sarsan Hakan Çalhanoğlu transferi, yeniden masada. Serie A’da Inter formasıyla harika bir sezon geçiren milli yıldız için sarı kırmızılılar ikinci kez operasyon başlattı.

31 yaşındaki milli futbolcu, sezon başında gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ederken, Galatasaray yönetimi devre arasında transferi bitirmek için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Milano'ya giderek görüşmelere başladı. İkili, daha önce de Hakan için temaslarda bulunmuş ancak Inter'in yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuç alınamamıştı.

MİLANO'DA SÜRPRİZ BULUŞMA

Galatasaray cephesi, yeniden harekete geçerken dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.
Kavukcu ve Buruk'un Milano'daki ünlü bir restoranda buluştuğu,
Milli Takım kampı öncesi şehirde bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun da aynı masaya uğradığı öğrenildi.

Bu buluşmada transfer konusunun yeniden gündeme geldiği ve tarafların devre arası için olasılıkları değerlendirdiği iddia edildi.

GALATASARAY KARARLI

Geçtiğimiz yaz döneminde Inter'in yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Ancak Galatasaray yönetimi, devre arası için yeni bir planlama yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu kez hem oyuncu cephesiyle hem de Inter'le karşılıklı anlaşma zemini arayacak.

Yönetim, finansal koşulları zorlayarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Kaynaklara göre Galatasaray cephesinde oyuncuyla kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmuyor.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin devreye girmesi, süreci karıştırmıştı. Ali Koç yönetimi de milli yıldızı ikna etmeye çalışmış ancak Inter kulübü o dönemde hiçbir teklifi değerlendirmemişti. Galatasaray, bu kez rekabete rağmen transferi sonuçlandırmak istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon da istikrarını sürdüren Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da takımının merkezinde yer alıyor. Orta sahadaki liderliği, pas kalitesi ve duran top etkinliğiyle dikkat çeken milli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

