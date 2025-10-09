Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!

Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Milano'ya giderek görüşmelere başladı. İkili, daha önce de Hakan için temaslarda bulunmuş ancak Inter 'in yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuç alınamamıştı.

Bu buluşmada transfer konusunun yeniden gündeme geldiği ve tarafların devre arası için olasılıkları değerlendirdiği iddia edildi.

Galatasaray cephesi, yeniden harekete geçerken dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Kavukcu ve Buruk'un Milano'daki ünlü bir restoranda buluştuğu, Milli Takım kampı öncesi şehirde bulunan Hakan Çalhanoğlu 'nun da aynı masaya uğradığı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu (AA)

GALATASARAY KARARLI

Geçtiğimiz yaz döneminde Inter'in yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Ancak Galatasaray yönetimi, devre arası için yeni bir planlama yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu kez hem oyuncu cephesiyle hem de Inter'le karşılıklı anlaşma zemini arayacak.

Yönetim, finansal koşulları zorlayarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Kaynaklara göre Galatasaray cephesinde oyuncuyla kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmuyor.