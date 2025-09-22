Galatasaray'da Osimhen'den Liverpool maçı için mesaj

Nijerya Milli Takımı ile oynadığı Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, bu hafta da riske edilmeyecek. Sarı-kırmızılı takım kritik süreçte, yıldız oyuncusundan faydalanamazken Eintracht Frankfurt maçı öncesinde herkes oynamasını beklese de 'ağrılarım sürüyor' diyerek sahadan uzak kalmıştı.

Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada da kadroda yer alması beklenmeyen oyuncunun tedavisi sona erdi. Osimhen dün takımla idmana çıktı.