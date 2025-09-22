Galatasaray'da Osimhen'den Liverpool maçı için mesaj

PODCAST CANLI YAYIN

Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen, Konyaspor karşısında yine riske edilmeyecek. Tedavisi tamamlanan yıldız golcü, idmanlara başladı ve 30 Eylül'deki Liverpool maçında forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Nijerya Milli Takımı ile oynadığı Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, bu hafta da riske edilmeyecek. Sarı-kırmızılı takım kritik süreçte, yıldız oyuncusundan faydalanamazken Eintracht Frankfurt maçı öncesinde herkes oynamasını beklese de 'ağrılarım sürüyor' diyerek sahadan uzak kalmıştı.

Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada da kadroda yer alması beklenmeyen oyuncunun tedavisi sona erdi. Osimhen dün takımla idmana çıktı.


Liverpool ile 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacak karşılaşmada oynamayı çok isteyen Osimhen'in, "Büyük ölçüde ağrılarım geçti. İyileşmeden oynamak istemem. Ama şu an iyiyim. Okan Hoca şans verirse oynamak isterim" dedi.

Galatasaray Sağlık Heyeti de golcü futbolcunun iyi durumda olduğunu teknik ekibe bildirdi.

