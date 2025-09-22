Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brisard'ın yardımcılıkları Alexis Auger ve Erwan Finjean olacak.



Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.



TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINI YÖNETTİ



Jerome Brisard, daha önce Türk takımlarının da bazı maçlarında düdük çalmıştı. Fransız hakem, 18 Ağustos 2022'de Başakşehir'in sahasında Antwerp ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yönetirken, 2019 yılında Türkiye U19 Milli Takımı'nın oynadığı iki karşılaşmada da görev almış ve Ay-yıldızlı ekip sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Türkiye U19, Karadağ'ı 2-1, Ermenistan'ı ise 4-1 mağlup etmişti.