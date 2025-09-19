Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci maçında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. İlk hafta Eintracht Frankfurt deplasmanında sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu kez taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sahaya çıkacak. İşte maça ilişkin detaylar...
GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Liverpool'u konuk edecek.
Karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynanacak.
GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray – Liverpool mücadelesi, TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.