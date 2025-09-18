Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kuaspı'nda heyecan devam ediyor.
2. tur maçlarının son randevusunda Eskişehirspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak adını üst tura yazdırabilmek.
ASpor CANLI YAYIN
CANLI İZLE
Eskişehirspor - Muğlaspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
NASIL GELDİLER?
Kırmızı siyahlılar ilk turda Sincan Belediye Ankaraspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Ege temsilcisi ise Alanya 1221 FSK'yı Antalya'da 3-0 yendi.