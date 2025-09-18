PODCAST CANLI YAYIN

İrfan Can Eğribayat'tan özür mesajı

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe - Alanyaspor maçında yediği hatalı gol sonrası çok samimi bir özür mesajı paylaştı. Açıklamasında özellikle Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkında olduğunu vurguladı ve camiadan, takım arkadaşlarından ve taraftardan özür diledi.

İrfan Can, açıklamasında, "Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat'ın açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Fenerbahçe camiası;

Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.

Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

Fenerbahçe'de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız."

