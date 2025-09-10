PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Yunanistan Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? 12 Dev Adam Yarı Final Maçı

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Polonya’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EuroBasket 2025'te heyecan doruk noktasına ulaştı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek büyük bir zafer kazandı ve yarı finalde Yunanistan'ın rakibi oldu. Ay-yıldızlı ekip, tarihi mücadele öncesinde milyonların desteğini arkasına alırken, basketbolseverler Türkiye - Yunanistan yarı final maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte Milliler, tam 24 yıl sonra yeniden Avrupa Şampiyonası'nda son dört takım arasına kalma başarısını gösterdi. "12 Dev Adam" şimdi gözünü Yunanistan'a çevirdi. Çeyrek finalde güçlü Litvanya'yı saf dışı bırakan Yunanistan, yarı finalde Türkiye'nin rakibi olacak.

Tarihi Başarıya Bir Adım Daha

A Milli Takım, elde ettiği bu galibiyetle yalnızca yarı finale çıkmakla kalmadı, aynı zamanda 68 yıl sonra bir ilki yaşadı. Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan Milliler, aynı başarıyı bu turnuvada da tekrarladı. 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitiren takım, bu kez gözünü finale dikti.

Türkiye - Yunanistan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tüm basketbolseverlerin merakla beklediği yarı final mücadelesi, 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın saat bilgisi ve yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Final İçin Kritik Sınav

Türkiye, Yunanistan karşısında galip gelmesi halinde finale yükselerek bir başka tarihi başarıya daha imza atacak. Bu dev mücadele yalnızca sahadaki rekabet açısından değil, Türk basketbolunun geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

