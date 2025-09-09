EUROBASKET ÇEYREK FİNAL CANLI YAYIN: Türkiye - Polonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025'te heyecan çeyrek finalle doruğa çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda sergilediği etkileyici oyunla güven tazeleyerek Polonya karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Peki 12 Dev Adam basketbol maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele 9 Eylül Salı günü saat 17.00'de başlayacak ve milliler, yarı finale yükselmek için sahada ter dökecek.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.