EUROBASKET ÇEYREK FİNAL CANLI YAYIN: Türkiye - Polonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

(Kaynak: AA)

TÜRKİYE, 6 MAÇTA 6 GALİBİYETLE DİKKAT ÇEKİYOR

EuroBasket 2025'te çeyrek finale çıkan takımlar arasında yalnızca Türkiye ve son şampiyon Almanya tüm maçlarını kazanmayı başardı. Milliler, yarı finale yükselmesi durumunda EuroBasket tarihindeki ilk 7'de 7 başarısını elde etmiş olacak.

STATİSTİKLERDE DE LİDERLER ARASINDA

A Milli Takım, turnuvada maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü, 2 ve 3 sayılık atış yüzdesinde sırasıyla ikinci ve birinci, blok ortalamasında üçüncü, asist ortalamasında üçüncü ve verimlilik puanında ikinci sırada yer alıyor. Bu istatistikler, Türkiye'nin turnuvada hem hücum hem de savunmada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.