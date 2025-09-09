PODCAST CANLI YAYIN

EUROBASKET ÇEYREK FİNAL CANLI YAYIN: Türkiye - Polonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya karşısında kritik bir sınava çıkıyor. Son 16 turunda sergilediği etkileyici performansla adını çeyrek finale yazdıran 12 Dev Adam, yarı finale yükselmek için parkede ter dökecek. Türkiye - Polonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi…

Giriş Tarihi:
EUROBASKET ÇEYREK FİNAL CANLI YAYIN: Türkiye - Polonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025'te heyecan çeyrek finalle doruğa çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, son 16 turunda sergilediği etkileyici oyunla güven tazeleyerek Polonya karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Peki 12 Dev Adam basketbol maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgisi…

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele 9 Eylül Salı günü saat 17.00'de başlayacak ve milliler, yarı finale yükselmek için sahada ter dökecek.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

AY-YILDIZLILAR EUROBASKET'TE FARK YARATIYOR
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya karşısında çıktığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda B Grubu 4.'sü İsveç ile eşleşen milliler, 85-79'luk skorla rakibini geçerek EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

TÜRKİYE, 6 MAÇTA 6 GALİBİYETLE DİKKAT ÇEKİYOR
EuroBasket 2025'te çeyrek finale çıkan takımlar arasında yalnızca Türkiye ve son şampiyon Almanya tüm maçlarını kazanmayı başardı. Milliler, yarı finale yükselmesi durumunda EuroBasket tarihindeki ilk 7'de 7 başarısını elde etmiş olacak.

STATİSTİKLERDE DE LİDERLER ARASINDA
A Milli Takım, turnuvada maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü, 2 ve 3 sayılık atış yüzdesinde sırasıyla ikinci ve birinci, blok ortalamasında üçüncü, asist ortalamasında üçüncü ve verimlilik puanında ikinci sırada yer alıyor. Bu istatistikler, Türkiye'nin turnuvada hem hücum hem de savunmada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

