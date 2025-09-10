Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gönderme! "Yeni macera mı hatalardan şampiyonluğa mı?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda önemli açıklamalarıyla dikkat çekti. Tesisleşme ile ilgili projelere açıklık getirirken şampiyonluğa yönelik taraftarlara çağrıda bulundu.

Ali Koç (AA)

İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları:

'Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Araziyi satmaktansa beraber geliştirelim, borcumuzu kapatalım, kulübümüze gelir kalsın. Bir diğeri ise 50-60 milyon Euro beklediğimiz Kenan Evren Projesi. Tesisleşmelerimizin bir kısmı sportif, bir kısmı ise finansal.

Finansal açıdan nereden nereye geldiğimiz ortada. Tesisleşme hamlemizi yapıyoruz. Bu sene bu mücadelenin şampiyonluk ile taçlandırılması gerekiyor. Yeni macera mı? Hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?

"GELİRİMİZİN YARISI BANKALAR BİRLİĞİNE GİDİYOR"

Yaptıklarımız küçümseniyor. Futbolda başarı olsaydı her şey daha farklı algılanacaktı. Bunları yaparken gelirlerimizin yarısı bankalar birliğine gidiyor. 2018'de 44 milyon Euro TV gelirimiz varken, şimdi 14'lere düştü. Faizler %10-%12'lerden nerelere geldi. Enflasyon ortada. Sportoto gelirleri iyice düştü.

Sayın Aziz Yıldırım'ın başlattığı Dünyanın En Büyük Spor Kulübü vizyonunu geliştirdik, büyüttük, çok daha ileriye taşıdık. Başarılar kazandık. Buse Naz'lar ve saire… Gençlere ilham kaynağı olabiliyor ise bizim yaptığımız bu yatırımlar sayesinde.'