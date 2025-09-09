Milan Skriniar'dan transfer ve derbi açıklaması

Milan Skriniar (İHA)

"İSTANBUL'DA MUTLUYUM"

Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

"AC Milan ile hiç konuşmadım. Kulüple hiçbir iletişimim olmadı. Menajerim bile bundan habersizdi. Hiçbir şey imkansız değildir, asla asla deme. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'de dört yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. İstikrarı yeniden yakaladım ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum. Otuz yaşındayım, zaman çok çabuk geçiyor. Günümüz transfer piyasasında herkes genç oyuncular istiyor. Bakalım neler olacak ama İstanbul'da çok mutluyum ve orada hala çok şey yapmak istiyorum."