Milan Skriniar'dan transfer ve derbi açıklaması

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanan, yaz döneminde ise PSG'den bonservisi alınarak 4 yıllık sözleşme imzalanan Milan Skriniar, Milan News'e yaptığı açıklamada transfer söylentilerine değindi.
"İSTANBUL'DA MUTLUYUM"
Skriniar, şu ifadeleri kullandı:
"AC Milan ile hiç konuşmadım. Kulüple hiçbir iletişimim olmadı. Menajerim bile bundan habersizdi. Hiçbir şey imkansız değildir, asla asla deme. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'de dört yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. İstikrarı yeniden yakaladım ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum. Otuz yaşındayım, zaman çok çabuk geçiyor. Günümüz transfer piyasasında herkes genç oyuncular istiyor. Bakalım neler olacak ama İstanbul'da çok mutluyum ve orada hala çok şey yapmak istiyorum."
DERBİ YORUMU: "FENER-TRABZON DAHA ÇILGIN"
İtalya ve Türkiye'deki derbiler hakkında da konuşan Slovak stoper, taraftarların tutkusu üzerinde durdu:
"Türkiye'deki taraftarların gerçekten çılgın olduğunu biliyoruz. Fener-Galatasaray büyük bir derbi ama taraftarlar için Fener-Trabzonspor daha da çılgın. San Siro ise bir stadyum, bir tarih ve her zaman size ekstra bir şeyler bırakır. Kupa'da sadece kendi evimde derbi oynadım, o biraz farklıydı. Ama artık nihayet ligde İstanbul derbisini oynayabildiğim için mutluyum."