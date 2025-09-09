Domenico Tedesco Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör kararını verdi. Bir süredir görüşmelerin sürdüğü Domenico Tedesco, el sıkışılmasının ardından İstanbul'a geliyor.
Tedesco son olarak 2023 Şubat ve 2025 Ocak arasında Belçika'yı çalıştırmıştı.
39 yaşındaki genç teknik direktör, bugün İstanbul'a geliyor. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Tedesco'nun uçağının akşam saat 18.00-18.30 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, hücum futbolu felsefesiyle tanınan Tedesco'da karar kıldı. İtalyan çalıştırıcının kısa süre içerisinde resmi imzayı atarak görevine başlayacak.