Domenico Tedesco Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sona erdi. Sarı-lacivertliler, uzun süren görüşmelerin ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. İtalyan çalıştırıcı Trabzonspor maçı öncesi takımın başına geçerek görevine başlayacak. Türkiye'ye geliş saati de belli oldu.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör kararını verdi. Bir süredir görüşmelerin sürdüğü Domenico Tedesco, el sıkışılmasının ardından İstanbul'a geliyor.

Tedesco son olarak 2023 Şubat ve 2025 Ocak arasında Belçika'yı çalıştırmıştı.

39 yaşındaki genç teknik direktör, bugün İstanbul'a geliyor. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Tedesco'nun uçağının akşam saat 18.00-18.30 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, hücum futbolu felsefesiyle tanınan Tedesco'da karar kıldı. İtalyan çalıştırıcının kısa süre içerisinde resmi imzayı atarak görevine başlayacak.

DERBİ İLE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domencio Tedesco, ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. İtalyan çalıştırıcı, Avrupa sınavı öncesinde alacağı galibiyetle camiaya güven vermek ve iyi bir başlangıç yapmak amacında.

Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...

