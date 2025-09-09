Domenico Tedesco Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Domenico Tedesco (Takvim Foto Arşiv)

DERBİ İLE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domencio Tedesco, ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. İtalyan çalıştırıcı, Avrupa sınavı öncesinde alacağı galibiyetle camiaya güven vermek ve iyi bir başlangıç yapmak amacında.