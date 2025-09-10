Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'nın yeni takımı şaşırttı!

İlk olarak Ekvadorlu gazeteci Maria Jose Flores'un duyurduğu gelişme, ESPN tarafından da doğrulandı. Haberde, Meksika'nın köklü kulüplerinden Pachuca'nın transferde sona yaklaştığı ifade edildi. Valencia'nın menajerlik ekibinin Meksika futbolundaki güçlü ilişkileri, bu süreci hızlandıran faktörlerden biri oldu.
DAHA ÖNCE TIGRES'TE İZ BIRAKTI
35 yaşındaki golcü, daha önce Tigres formasıyla Meksika Ligi'nde önemli bir iz bırakmıştı. Bu nedenle Pachuca taraftarlarının transferi heyecanla beklediği belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.
INTERNACIONAL KARİYERİ
2023 yılında Internacional'e transfer olan Enner Valencia, kırmızı-beyazlı formayla 100 maça çıkıp 31 gol ve 6 asist üretti. Tecrübeli futbolcu, Güney Amerika kariyerini noktalayarak yeniden Meksika Ligi'ne dönüş yapmaya hazırlanıyor.