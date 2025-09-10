Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'nın yeni takımı şaşırttı!

İlk olarak Ekvadorlu gazeteci Maria Jose Flores'un duyurduğu gelişme, ESPN tarafından da doğrulandı. Haberde, Meksika'nın köklü kulüplerinden Pachuca'nın transferde sona yaklaştığı ifade edildi. Valencia'nın menajerlik ekibinin Meksika futbolundaki güçlü ilişkileri, bu süreci hızlandıran faktörlerden biri oldu.