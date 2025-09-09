PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco kimdir? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Fenerbahçe'de teknik adam belirsizliği devam ediyor. Son olarak 3 aday üzerinde duran Sarı-Lacivertliler'de Domenico Tedesco'nun ismi ön plana çıkmaya başladı. Gelişmelerin ardından Tedesco hakkındaki bilgiler ve çalıştırdığı takımlar merak ediliyor. Peki Domenico Tedesco kimdir? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?

Alman-İtalyan kökenli Domenico Tedesco, modern futbolun dikkat çeken teknik direktörlerinden biri. İşte hakkında merak edilenler ve biyografisine ilişkin detaylar...

TEDESCO KİMDİR?

12 Eylül 1985'te İtalya'nın Calabria bölgesindeki Rossano kentinde dünyaya gelen Tedesco, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'nın Esslingen bölgesine göç etti. Hem İtalyan hem Alman vatandaşlığı bulunan genç teknik adam, Stuttgart Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudu ve inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Futbola olan ilgisini hiç kaybetmeyen Tedesco, amatör liglerde ASV Aichwald ve FV Zuffenhausen formaları giydi. Antrenörlük kariyerine hazırlanırken Alman Futbol Federasyonu'nun Hennes-Weisweiler Akademisi'nde eğitim aldı ve 2016 yılında birincilikle mezun oldu. Bu başarı, onun profesyonel teknik direktörlük yolundaki en büyük adımı oldu.

TEDESCO TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Tedesco'nun kariyeri 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlük ile başladı. 2013'te Stuttgart U17 takımının başına geçti, ardından 2015'te Hoffenheim altyapısına transfer oldu.

İlk profesyonel deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue ile yaşayan Tedesco, takımı kümede tutmayı başardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga'nın en genç teknik direktörlerinden biri olarak tarihe geçti. Schalke'de ilk sezonunda takımı lig ikincisi yaparak büyük bir başarıya imza attı. Ancak 2018-19 sezonunda alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrıldı.

2019'da Spartak Moskova'yı çalıştıran Tedesco, takımı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı. 2021'de RB Leipzig'e katıldı ve 2022'de kulüp tarihinin önemli başarılarından biri olan Almanya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Şubat 2023'te Belçika Milli Takımı'nın başına geçen genç çalıştırıcı, EURO 2024 elemelerinde iyi performans sergilese de turnuvadaki başarısızlık sonrası Ocak 2025'te görevinden ayrıldı.

