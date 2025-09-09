Domenico Tedesco kimdir? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?

12 Eylül 1985'te İtalya'nın Calabria bölgesindeki Rossano kentinde dünyaya gelen Tedesco, henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'nın Esslingen bölgesine göç etti. Hem İtalyan hem Alman vatandaşlığı bulunan genç teknik adam, Stuttgart Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudu ve inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

(Takvim Foto Arşiv)

Futbola olan ilgisini hiç kaybetmeyen Tedesco, amatör liglerde ASV Aichwald ve FV Zuffenhausen formaları giydi. Antrenörlük kariyerine hazırlanırken Alman Futbol Federasyonu'nun Hennes-Weisweiler Akademisi'nde eğitim aldı ve 2016 yılında birincilikle mezun oldu. Bu başarı, onun profesyonel teknik direktörlük yolundaki en büyük adımı oldu.