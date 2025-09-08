Barcelona'nın hedefi Kenan Yıldız

Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden Kenan Yıldız , Barcelona'nın radarına girdi. Fichajes'in haberinde; Henüz 20 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta'nın ısrarcı olduğu belirtildi.

Kenan Yıldız



JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ



Juventus ise Yıldız'ı "gelecek planlarının merkezinde" görüyor ve ancak 70 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturmayı kabul ediyor.



Kenan Yıldız, şimdilik Juventus'ta kalmaya odaklansa da adı giderek daha sık Barcelona ile anılıyor.