Barcelona'nın hedefi Kenan Yıldız

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, Barcelona'nın transfer listesinde ilk sıraya çıktı. Ancak İtalyan ekibi, milli futbolcuyu 70 milyon euronun altında bırakmayı düşünmüyor.

Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden Kenan Yıldız, Barcelona'nın radarına girdi.

Fichajes'in haberinde; Henüz 20 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Hansi Flick ve başkan Joan Laporta'nın ısrarcı olduğu belirtildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

Juventus ise Yıldız'ı "gelecek planlarının merkezinde" görüyor ve ancak 70 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturmayı kabul ediyor.

Kenan Yıldız, şimdilik Juventus'ta kalmaya odaklansa da adı giderek daha sık Barcelona ile anılıyor.

